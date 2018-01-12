На севере Китая взорвали христианскую церковь

В городе Линьфэнь на севере взорвали христианскую церковь. Это вторая взорванная церковь менее чем за месяц, сообщило издание The Guardian.

По словам свидетелей и главного пастора, полиция оцепила район вокруг церкви «Золотая лампа», а строители заложили взрывчатку внутри храма. После взрыва здание доломали с помощью экскаваторов и отбойных молотков.

Как отмечает издание, разрушенную церковь построили в 2008 году. Ее пастор Ян Ронгли провел семь лет в китайской тюрьме по обвинению в «сборе толпы с целью нарушению порядка дорожного движения». Священник вышел на свободу в октябре 2016 года и находился под наблюдением полиции.

Журналисты отмечают, что антицерковная борьба властей Китая началась в 2013 году. Спустя два года кампания усилилась. Особое усердие проявили власти в провинции Чжэцзян. Там с церквей массово снимали кресты — их лишились более 1200 молельных домов.

Католическую церковь в соседней провинции Шэньси снесли в декабре 2017 года, отметило издание.