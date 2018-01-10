23:50
+1
USD 68.96
EUR 82.33
RUB 1.21
Происшествия

Пьяный ошанин жестоко избил жену и ушел из дома. Женщина умерла

В Оше задержан мужчина, который в пьяном состоянии до смерти избил свою сожительницу. Подробности происшествия ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

По их данным, задержанный признался, что избил свою гражданскую жену на почве ревности.

«Погибшая М.А. 1977 года рождения семь месяцев жила в гражданском браке с подозреваемым. Выяснилось, что 7 января мужчина, вернувшись домой, не застал своей спутницы. Когда онпошел на поиски, встретил ее с неизвестными мужчинами. Во время выяснения отношений мужчина избил сожительницу. Когда та упала, потеряв сознание, он не стал оказывать ей помощь и ушел из дома. От полученных травм женщина скончалась. Соседи 9 января обнаружили труп и вызвали милицию. Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УВД Оша задержали подозреваемого в тот же день. Он был в запое», — рассказали в ведомстве.

В УВД также проинформировали, что от первого брака у погибшей осталась дочь, а у ее гражданского мужа — несовершеннолетний сын.

«Погибшая работала посудомойщицей в одном из кафе, а ее супруг — парковщиком. Задержанный признался, что сильно избил свою гражданскую жену и ушел, не оказав ей помощи. В момент убийства они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. Подозреваемый заключен в ИВС», — рассказали в УВД.
Ссылка:
просмотров: 1128
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке таксист избил пассажира и отобрал у него телефон
В городе Ош мужчины, угрожая пистолетом и ножом продавцу, ограбили магазин
Убитые в Москве кыргызстанцы являлись членами ОПГ Сакала
В Московской области убиты два кыргызстанца. Осторожно: фото
Мужчину, избившего жену до полусмерти, приговорили к шести годам тюрьмы
Разбойное нападение в Московском районе. Задержаны еще три подозреваемых
Разбойное нападение в Московском районе. Преступление раскрыто
Нападение в Московском районе. Подробности
Разбойное нападение в Московском районе. Двое погибших
Перед аварийной посадкой самолет из Оша совершил несколько кругов в небе
Популярные новости
Азиз Батукаев устроил криминальные разборки в&nbsp;Москве Азиз Батукаев устроил криминальные разборки в Москве
Убитые в&nbsp;Москве кыргызстанцы являлись членами ОПГ Сакала Убитые в Москве кыргызстанцы являлись членами ОПГ Сакала
В&nbsp;Московской области убиты два кыргызстанца. Осторожно: фото В Московской области убиты два кыргызстанца. Осторожно: фото
Водитель прокурора Первомайского района Бишкека совершил ДТП Водитель прокурора Первомайского района Бишкека совершил ДТП
Бизнес
3G&nbsp;и&nbsp;4G-сеть О! охватила еще 71&nbsp;населенный пункт Баткенской области 3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
Более 50&nbsp;сел обеспечены качественной связью от&nbsp;MegaCom Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания