Пьяный ошанин жестоко избил жену и ушел из дома. Женщина умерла

В Оше задержан мужчина, который в пьяном состоянии до смерти избил свою сожительницу. Подробности происшествия ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

По их данным, задержанный признался, что избил свою гражданскую жену на почве ревности.

«Погибшая М.А. 1977 года рождения семь месяцев жила в гражданском браке с подозреваемым. Выяснилось, что 7 января мужчина, вернувшись домой, не застал своей спутницы. Когда онпошел на поиски, встретил ее с неизвестными мужчинами. Во время выяснения отношений мужчина избил сожительницу. Когда та упала, потеряв сознание, он не стал оказывать ей помощь и ушел из дома. От полученных травм женщина скончалась. Соседи 9 января обнаружили труп и вызвали милицию. Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УВД Оша задержали подозреваемого в тот же день. Он был в запое», — рассказали в ведомстве.

В УВД также проинформировали, что от первого брака у погибшей осталась дочь, а у ее гражданского мужа — несовершеннолетний сын.

«Погибшая работала посудомойщицей в одном из кафе, а ее супруг — парковщиком. Задержанный признался, что сильно избил свою гражданскую жену и ушел, не оказав ей помощи. В момент убийства они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. Подозреваемый заключен в ИВС», — рассказали в УВД.