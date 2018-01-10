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Происшествия

В Бишкеке таксист избил пассажира и отобрал у него телефон

В Бишкеке таксист избил пассажира и отобрал у него телефон. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что во время поездки у потерпевшего с водителем произошла словесная перепалка. В результате водитель такси, применив физическую силу, отобрал у пассажира телефон и деньги.

«Потерпевшему нанесен ущерб на сумму 30 тысяч сомов. Сотрудники милиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали 29-летнего Т.А. Следственная служба УВД Свердловского района возбудила по факту уголовное дело по статье «Грабеж» УК КР. Задержанный помещен в ИВС. Следствие продолжается», — сообщили в ведомстве.
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