В городе Ош мужчины, угрожая пистолетом и ножом продавцу, ограбили магазин

В городе Оше милиция раскрыла разбойное нападение на магазин. Об этом сообщило УВД южной столицы.

Уточняется, что в ночь на 9 января двое мужчин в медицинских масках ворвались в продуктовый магазин на улице Масалиева. Один из них приставил пистолет к 37-летней женщине-продавцу, другой стал угрожать ножом. Мужчины потребовали деньги.

Фото пресс-службы УВД Оша. Нападавших задержали по горячим следам

«Забрав дневную выручку в размере 6 тысяч сомов, злоумышленники отобрали у нее мобильный телефон и скрылись. По горячим следам оперативно-следственная группа задержала двух мужчин. Подозреваемыми оказались житель Бишкека 25-летний М. уулу А. и уроженец Таласской области 21-летний М.М. Они признали свою вину. При обыске у задержанных обнаружили газовый пистолет МП-654К, две медицинские маски, мобильный телефон потерпешей, нож и деньги», — проинформировали в ведомстве.

В УВД также отметили, что назначена экспертиза оружия. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК КР.