В Таласском ОВД присвоили зарплату уволенных сотрудников

В ОВД Таласского района присвоили зарплату уже уволенных сотрудников. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, прокуратура Таласской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц ОВД Таласского района по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (злоупотребление должностным положением), 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК КР.

Установлено, что сотрудники ОВД с марта по декабрь 2017 года, вступив в сговор с сотрудником коммерческого банка, поменяли банковские карты Visa уволенных сотрудников на «Элкарт». Затем, оставив себе карты «Элкарт», незаконно начисляли на указанные счета заработную плату на основе поддельных ведомостей.

В результате государству причинен материальный ущерб в 742 тысячи сомов.

Расследование уголовного дела поручено УГКНБ КР по Таласской области.