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Происшествия

Разбойное нападение на юге. Семью покалечили гвоздодером

В селе Кумуш-Азиз Сузакского района неизвестные совершили разбойное нападение, избив хозяев гвоздодером и лопатой. Об этом сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Грабители искали ценные вещи, но после того как ничего не нашли, убежали.

В результате нанесенных травм в больницу в тяжелом состоянии доставили 61-летнего хозяина дома, его 53-летнюю супругу и 16-летнюю дочь. Мужчина скончался, не приходя в сознание.

Возбуждено уголовное дело. Накануне задержан подозреваемый — 22-летний житель села Кайрагач Сузакского района. Он признался в совершении преступления и водворен в ИВС.

В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что, по предварительным данным, ранее между нападавшим и хозяйкой дома были разногласия по поводу денег, в результате чего и произошел конфликт.

Отметим, аналогичные преступления произошли в Московском районе в новогоднюю ночь и в конце декабря в Токмаке.
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