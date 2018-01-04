Два российских военных погибли в Сирии

Двое российских военнослужащих погибли в результате минометного обстрела боевиками аэродрома «Хмеймим» в Сирии 31 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром «Хмеймим» подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — говорится в сообщении.

Указывается, что сирийские органы безопасности проводят «мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории».