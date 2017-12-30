В исправительных колониях Кыргызстана за год предотвратили 866 преступлений

В учреждениях Государственной службы исполнения наказаний в 2017 году предотвратили 866 преступлений. Об этом заявили на коллегии ведомства, сообщила его пресс-служба.

Как отмечается, за год в учреждениях ГСИН изъяли 36,034 килограмма различных наркотических средств, причем большую часть — «на подступах к исправительным учреждениям».

В 2017 году выявили 78 фактов связи сотрудников службы с осужденными.

Среди них — попытка доставки денег и средств мобильной связи, пронос на территорию учреждений запрещенных предметов, пользование услугами осужденных. К 74 сотрудникам ГСИН применены меры дисциплинарного характера, возбуждены четыре уголовных дела.

За год число граждан, отбывающих наказание в учреждениях ГСИН и состоящих на учете в Уголовно-исполнительной инспекции, выросло на 800 человек.

Читайте по теме В Кыргызстане открыли новую тюрьму для пожизненно осужденных

Оказана помощь 826 осужденным, относящимся к социально уязвимым слоям. Им дополнительно выделили продукты питания, вещи первой необходимости.

За счет средств республиканского бюджета продолжается строительство второго корпуса Специального комплекса учреждения № 19 для содержания осужденных, приговоренных к пожизненному лишению свободы.

При финансовой поддержке Международного комитета Красного Креста создана и оснащена новая лаборатория в учреждении № 21 (СИЗО-1) ГСИН. При финансировании программы «КАДАП-6» в ИК-2 ведется строительство «Чистой зоны».