В России женщина провалилась в люк и нашла замерзающего ребенка

В российском селе Черемшан женщина провалилась в открытый люк и нашла в колодце замерзающего 10-летнего мальчика. Об этом сообщило Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана.

Как отмечается, мальчик пропал 24 декабря. Выяснилось, что он провалился в колодец, звал на помощь, но никто его не услышал. Позже колодец занесло снегом во время бурана.

Мальчика искали более 120 человек.

Начальник Управления гражданской защиты Черемшанского района Гулия Яруллина, участвовавшая в поисках, провалилась в тот же люк, где и обнаружила потерявшегося ребенка. Женщина получила травмы и госпитализирована с переломом позвонка поясничного отдела.

Врачи у мальчика выявили серьезное переохлаждение и отметили, что еще час — и ребенок замерз бы насмерть.