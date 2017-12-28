В России задержан гражданин Узбекистана с поддельным кыргызским паспортом

В Обнинске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов у водителя. Водительское удостоверение у него отсутствовало, он предъявил паспорт на имя гражданина Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на ОМВД России.

По их данным, при визуальном осмотре документа были выявлены признаки подделки. Паспорт был изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. Эксперты установили различия в типе основы бумаги, размерах шрифтов и специальных способах защиты.

В ходе проверки установлено, что задержанный является ранее судимым за грабежи гражданином Узбекистана, 1982 года рождения. Факт подтвержден результатами дактилоскопической экспертизы.

В ходе общения с полицейскими задержанный пояснил, что его настоящий паспорт сгорел. В марте 2017 года, находясь в Москве, он воспользовался услугами незнакомого мужчины, предложившего за семь тысяч рублей изготовить новое удостоверение личности.

По факту подразделением дознания ОМВД России по Обнинску возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.