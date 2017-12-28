20:58
+2
USD 69.30
EUR 82.26
RUB 1.21
Происшествия

В России задержан гражданин Узбекистана с поддельным кыргызским паспортом

В Обнинске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов у водителя. Водительское удостоверение у него отсутствовало, он предъявил паспорт на имя гражданина Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на ОМВД России.

По их данным, при визуальном осмотре документа были выявлены признаки подделки. Паспорт был изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. Эксперты установили различия в типе основы бумаги, размерах шрифтов и специальных способах защиты.

В ходе проверки установлено, что задержанный является ранее судимым за грабежи гражданином Узбекистана, 1982 года рождения. Факт подтвержден результатами дактилоскопической экспертизы.

В ходе общения с полицейскими задержанный пояснил, что его настоящий паспорт сгорел. В марте 2017 года, находясь в Москве, он воспользовался услугами незнакомого мужчины, предложившего за семь тысяч рублей изготовить новое удостоверение личности.

По факту подразделением дознания ОМВД России по Обнинску возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.
Ссылка:
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали основного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой
Уроженец Кыргызстана напал на пункт микрозаймов в Екатеринбурге
В Москве задержали 30 мигрантов из Кыргызстана для проверки документов
После проверки Антикоррупционной службы три сотрудника МВД Кыргызстана уволены
В Москве выясняют обстоятельства смерти кыргызстанца, работавшего дворником
В Джалал-Абаде в отношении любителя убивать собак возбудят уголовное дело
Чтобы вывезти ребенка из Кыргызстана, женщина подделала свидетельство о рождении
В Ысык-Атинском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве своей девушки
В Санкт-Петербурге ребенок приезжих из Кыргызстана погиб от удушья
В Москве кыргызстанец изнасиловал горничную, также приехавшую из Кыргызстана
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;Бишкеке сбили девушку прямо на&nbsp;пешеходном переходе «Агент 024»: В Бишкеке сбили девушку прямо на пешеходном переходе
В&nbsp;Китае казнили наркоторговцев и&nbsp;убийц на&nbsp;глазах у&nbsp;тысяч людей В Китае казнили наркоторговцев и убийц на глазах у тысяч людей
Бывший вице-мэр Бишкека стал фигурантом уголовного дела Бывший вице-мэр Бишкека стал фигурантом уголовного дела
В&nbsp;Джалал-Абаде сотрудники ИВС забыли закрыть камеру. Пострадал заключенный В Джалал-Абаде сотрудники ИВС забыли закрыть камеру. Пострадал заключенный
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил 4G-роуминг в&nbsp;сети TELE2 (Казахстан) Мобильный оператор О! запустил 4G-роуминг в сети TELE2 (Казахстан)
Виртуальный номер с&nbsp;реальными возможностями Виртуальный номер с реальными возможностями
Интернет-магазин O!Store: подарок на&nbsp;Новый год с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом! Интернет-магазин O!Store: подарок на Новый год с доставкой на дом!
Mega iTV&nbsp;&mdash; больше выбора, больше зрелищ Mega iTV — больше выбора, больше зрелищ