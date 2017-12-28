Террорист атаковал в Афганистане местное новостное агентство. Десятки погибших

Не менее 40 человек погибли, около 50 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших сегодня в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

По данным МВД страны, террорист-смертник совершил самоподрыв вблизи здания местного информационного агентства Sada-i-Afghan в западной части города. Отмечено, что среди жертв атаки по меньшей мере три журналиста.

Это второй взрыв в Кабуле за сутки. Ранее, сообщил телеканал 1TV, бомба сработала рядом с одной из городских мечетей.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.