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В России кыргызстанца обвинили в разработке оружия массового поражения

Лефортовский районный суд санкционировал арест на два месяца уроженца Кыргызстана Хайроллы Абдухалилова, обвиняемого в разработке оружия массового поражения и участии в террористической организации. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Она добавила, что к настоящему времени апелляционная жалоба на арест в суд не поступала.

Хайролле Абдухалилову предъявили обвинение по трем статьям УК РФ: «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ», «Участие в деятельности террористической организации» и «Террористический акт».

Уголовное дело расследует Федеральная служба безопасности России.
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