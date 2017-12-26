Уроженец Кыргызстана напал на пункт микрозаймов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Вторчермете задержали мужчину, который пытался с подельниками ограбить павильон микрозаймов. Инцидент произошел на улице Титова. Об этом сообщает портал E1.

Уточняется, что злоумышленники проломили заднюю стену павильона и пробрались внутрь. Они сломали электрощитовой шкаф, чтобы выключить сигнализацию, но попытка не увенчалась успехом. Прибывшие на место ЧОПовцы увидели уже убегающих мужчин. Охранники побежали за ними, но смогли поймать только одного.

Мужчина попытался оказать сопротивление, он даже несколько раз выстрелил в воздух из травматического оружия.

«Задержанным оказался работающий на стройке в Екатеринбурге уроженец Кыргызстана», — сообщает издание.

«Сегодня ночью в отдел полиции № 12 поступило сообщение о проникновении в помещение микрофинансовой организации. На месте происшествия сотрудниками частной охранной организации был задержан гражданин одной из среднеазиатских республик. Задержанный доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции», — отмечает издание со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В настоящее время с задержанным работают следователи. В ближайшее время действиям мужчины будет дана уголовно-правовая квалификация.