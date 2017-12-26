Раскрыто убийство мужчины, обнаруженного на бульваре Молодой Гвардии

Раскрыто убийство мужчины, обнаруженного в Бишкеке на бульваре Молодой Гвардии. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 19 июня 2017 года примерно в 13.00 в УВД Ленинского района через службу «102» поступило сообщение о том, что на пересечении бульвара Молодой Гвардии и проспекта Чуй обнаружен труп мужчины азиатской внешности, примерно 40-45 лет. Следственно-оперативная группа УВД Ленинского района установила, что это уроженец Ошской области М.Э., 1976 года рождения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР. Сотрудниками ГУВД города Бишкека и УВД Ленинского района по подозрению в совершении преступления задержан уроженец Ошской области М.К., 1986 года рождения. Задержанный содержится в СИЗО № 1. Расследование продолжается», — сообщила пресс-служба.