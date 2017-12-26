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Происшествия

В Департаменте регистрации транспортных средств выдали поддельный документ

В Департаменте регистрации транспортных средств выдали поддельный документ. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, установлено, что в феврале должностные лица отдела Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава по Бишкеку зарегистрировали грузовую автомашину Volvo FH 2005 года выпуска на уроженку Таласской области гражданку К.Г., а после выдали государственные номерные знаки и свидетельство о регистрации машины.

Для определения подлинности свидетельства была назначена экспертиза в Государственной судебно-экспертной службе, согласно результатам которой документ является поддельным.

В результате противоправных действий ответственных лиц РЭО ДРТС и ВС государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере: 1 миллион 552 тысячи 436 сомов.

14 декабря по факту возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 204 (контрабанда) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР.

В настоящее время ГСБЭП продолжает выявлять аналогичные факты.

 
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