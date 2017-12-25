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Происшествия

Жилой комплекс «Гранд Сити» в Бишкеке построен незаконно

Прокуратурой Свердловского района Бишкека проведена проверка по заявлению граждан по факту незаконного строительства многоэтажного жилого комплекса «Гранд Сити», расположенного на улице Ч.Валиханова, 2/2. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Департамента государственной экспертизы при Государственном агентстве архитектуры, Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, МП «Бишкекглавархитектура» и Управления архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 179 (регистрация незаконных сделок с землей) УК КР.

Выявлено, что согласно Генеральному плану города на период до 2025 года земельный участок предусмотрен под территорию производственных и коммунально-складских предприятий. Несмотря на это, Бишкекглавархитектурой выданы архитектурно-градостроительные документы на строительство указанного объекта.

Кроме того, при строительстве многоэтажного жилого комплекса имеются отклонения от предусмотренных требований СНиП и разработанного проекта: проезд к жилому дому для пожарной техники отсутствует.

Уголовное дело передано в компетентные органы для организации следственных мероприятий.
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