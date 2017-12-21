12:37
+5
USD 69.64
EUR 82.49
RUB 1.19
Происшествия

Чтобы вывезти ребенка из Кыргызстана, женщина подделала свидетельство о рождении

Накануне при оформлении рейса Ош — Москва пограничники контрольно-пропускного пункта «Ош-аэропорт» задержали гражданку Кыргызстана, пытавшуюся вывезти ребенка по поддельному свидетельству о рождении. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По их данным, И.С., 1958 года рождения, пыталась вывезти из Кыргызстана в Россию семилетнюю девочку, предъявив в ходе паспортного контроля свидетельство о рождении с признаками полной подделки. Со слов задержанной, она подделала документ, потому что потеряла настоящий.

Женщина передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

Ссылка:
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
В пунктах «Кара-Куль» и «Сосновка» 90 процентов машин с ГСМ остались неучтенными
В Араване восьмиклассник сбил полуторагодовалового ребенка. Девочка умерла
В Араване восьмиклассник на автомобиле сбил полуторагодовалого ребенка
Пограничник, якобы вымогавший деньги на «чай-пай», отстранен от службы
Еще 20 тонн мандаринов из Таджикистана задержаны на границе
В отношении матери, убившей ребенка, возбудили уголовное дело
Кыргызстанец пытался незаконно ввезти в страну 15 тонн китайского мяса
Генерал-майора Малика Джумагулова не впустили в Кыргызстан
Кыргызстанка пыталась выехать в Узбекистан по паспорту сестры
В одном из торговых комплексов Кыргызстана продавали поддельный алкоголь
Популярные новости
Генерал-майора Малика Джумагулова не&nbsp;впустили в&nbsp;Кыргызстан Генерал-майора Малика Джумагулова не впустили в Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову
Родители &laquo;изрядно выпивали&raquo; и&nbsp;не&nbsp;заметили пропажу ребенка. Он&nbsp;замерз Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу ребенка. Он замерз
Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются