Чтобы вывезти ребенка из Кыргызстана, женщина подделала свидетельство о рождении

Накануне при оформлении рейса Ош — Москва пограничники контрольно-пропускного пункта «Ош-аэропорт» задержали гражданку Кыргызстана, пытавшуюся вывезти ребенка по поддельному свидетельству о рождении. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По их данным, И.С., 1958 года рождения, пыталась вывезти из Кыргызстана в Россию семилетнюю девочку, предъявив в ходе паспортного контроля свидетельство о рождении с признаками полной подделки. Со слов задержанной, она подделала документ, потому что потеряла настоящий.

Женщина передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.