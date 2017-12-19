21:55
+1
USD 69.75
EUR 82.22
RUB 1.19
Происшествия

Пограничник, якобы вымогавший деньги на «чай-пай», отстранен от службы

В Государственной пограничной службе начали служебное расследование по сообщению гражданки Украины, рассказавшей, что на КПП «Ак-Жол» на кыргызско-казахской границе пограничник вымогал у нее деньги. 

В ГПС ИА «24.kg» рассказали, что возможный виновник установлен. Заявительница указала на него при очной ставке, но он категорически отрицает, что требовал деньги. Материалы передали в Военную прокуратуру для разбирательства.

Прапорщик временно отстранен от службы. Как пояснили в ГПС, если его вину докажут, военнослужащего уволят, если нет, то переведут на погранзаставу или другую службу, не связанную с пограничным контролем на КПП. 

В Погранслужбе подчеркнули, что просят граждан незамедлительно сообщать о фактах коррупции, с которыми они сталкиваются при пересечении границы. На всех КПП республики есть информация о телефонах горячей линии и доверия.
Ссылка:
просмотров: 1243
Версия для печати
Материалы по теме
Главу КВН Таджикистана обвинили в растрате бюджетных денег
Сотрудник ОАО «Северэлектро» вымогал у потребителя $2,7 тысячи
За вымогательство взятки задержали сотрудника Пограничной службы Кыргызстана
Сотрудник УВД Бишкека вымогал у граждан Казахстана деньги
Из-за мошенничества главы управления ГПС КР не могут достроить погранзаставу
В Кыргызстане задержали похитителей людей
Солдат решил покататься и угнал машину. Инцидент проверяет Военная прокуратура
В Государственной пограничной службе Кыргызстана выявлены коррупционные схемы
Сотрудники Бишкекглавархитектуры задержаны за вымогательство взятки
Директор школы-гимназии в городе Ош задержана за вымогательство
Популярные новости
Генерал-майора Малика Джумагулова не&nbsp;впустили в&nbsp;Кыргызстан Генерал-майора Малика Джумагулова не впустили в Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову
Родители &laquo;изрядно выпивали&raquo; и&nbsp;не&nbsp;заметили пропажу ребенка. Он&nbsp;замерз Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу ребенка. Он замерз
Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности
Бизнес
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга
10&nbsp;преимуществ новых дебетных карт от&nbsp;Kyrgyzkommertsbank 10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank