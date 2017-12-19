Пограничник, якобы вымогавший деньги на «чай-пай», отстранен от службы

В Государственной пограничной службе начали служебное расследование по сообщению гражданки Украины, рассказавшей, что на КПП «Ак-Жол» на кыргызско-казахской границе пограничник вымогал у нее деньги.

В ГПС ИА «24.kg» рассказали, что возможный виновник установлен. Заявительница указала на него при очной ставке, но он категорически отрицает, что требовал деньги. Материалы передали в Военную прокуратуру для разбирательства.

Прапорщик временно отстранен от службы. Как пояснили в ГПС, если его вину докажут, военнослужащего уволят, если нет, то переведут на погранзаставу или другую службу, не связанную с пограничным контролем на КПП.

В Погранслужбе подчеркнули, что просят граждан незамедлительно сообщать о фактах коррупции, с которыми они сталкиваются при пересечении границы. На всех КПП республики есть информация о телефонах горячей линии и доверия.