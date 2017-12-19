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В Аксыйском районе необоснованно потратили на зарплату 424,2 тысячи сомов

В бюджетных учреждениях Аксыйского района выявлены финансовые нарушения на 4,7 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты КР.

По ее данным, проведен аудит составления и исполнения бюджета айыльных округов Аксыйского района Джалал-Абадской области за 2016 год. Охвачены районная государственная администрация, Аксыйское управление Министерства финансов КР, айыльные округа Уч-Коргон, Авлетим, Ак-Джол, Джаны-Джол, Джерге-Тал, Кара-Джигач, Кара-Суу, Кош-Добо, Кызыл-Туу, Ак-Суу, мэрия Кербена.

Недостача товарно-материальных ценностей составила 32,6 тысячи сомов, необоснованные выплаты заработной платы — 424,2 тысячи, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств — 134,1 тысячи, включая переплату командировочных расходов на 61,6 тысячи, нецелевое использование государственных средств — 361,8 тысячи, сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженности — 1,88 миллиона сомов.

Из общей суммы финансовых нарушений возмещению подлежат 4 миллиона 286,1 тысячи сомов. В ходе аудита восстановлено 380,8 тысячи.

Также аудитом выявлены резервы и потери бюджета на 130,9 тысячи сомов, в том числе сверхлимитное потребление электроэнергии на 114,4 тысячи сомов, необоснованные выплаты премий на 16,5 тысячи.
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