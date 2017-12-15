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Кыргызстанку выдворили из России за помощь раненым в Сирии

За пределы России выдворена 29-летняя гражданка Кыргызстана за оказание помощи раненым на территории Сирии, где в рядах международной террористической организации воевал ее муж. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, суд посчитал ее неблагонадежной и закрыл въезд на территорию страны до 2022 года.

Семья вместе с малолетними детьми, 2013 и 2015 годов рождения, задержана сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области весной прошлого года при въезде в РФ в пункте пропуска «Караузек».

В декабре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд мужчину признал виновным в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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