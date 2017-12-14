В Кемине по подозрению в убийстве задержали несовершеннолетних

В Кеминском районе задержали несовершеннолетних по подозрению в убийстве. Об этом сообщило ГУВД Чуйской области.

По его данным, 11 декабря в Кеминский РОВД обратилась 38-летняя жительница Токмака с заявлением об исчезновении 17-летнего сына. Женщина указала, что 9 декабря он вышел из дома и не вернулся. От родственников получена информация, что его похитили. По факту возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека» УК КР.

Установлено, что к преступлению причастны семь человек, некоторые из которых несовершеннолетние — ученики старших классов, а также студенты вузов и колледжей.

По предварительным данным, убийство совершено на почве ссоры. Один из злоумышленников ударил парня в область шеи острым предметом, после потерпевшего задушили шарфом. Чтобы скрыть следы преступления, его тело бросили в ущелье и засыпали камнями.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 «Убийство» УК КР. Назначена судебно-медицинская и другие необходимые экспертизы. Все задержанные водворены в ИВС ОВД Кеминского района. Ведется следствие.