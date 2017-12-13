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Происшествия

На чиновников Гостехинспекции и Бишкекглавархитектуры завели уголовное дело

Прокуратурой Свердловского района возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Гостехинспекции и МП «Бишкекглавархитектура» по статье 304 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что с апреля 2014 года ОсОО «К.С.Р.» (заказчик ОсОО «А.Э.») строило шестиэтажный жилой дом с пентхаусом, офисными помещениями и поликлиникой, расположенный по улице Ауэзова.

При этом у компании не было разрешения на выполнение строительно-монтажных работ. Кроме того, строительство велось без обязательного надзора. Объект не зарегистрирован в реестре.

В конце июня 2016 года представители МП «Бишкекглавархитектура» разработали и выдали архитектурно-планировочные условия на уже возведенный дом, а разрешения на ведение строительно-монтажных работ нет до сих пор. 

При этом чиновники межрегионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности умышленно не приняли меры, чтобы пресечь незаконную стройку. Строительство многоэтажного жилого дома без наличия какой-либо разрешительной документации практически завершилось.

Следствием установлено, что нанесен ущерб интересам государства в сфере планирования развития и застройки территории в границах столицы.

Уголовное дело передано в ГСБЭП для организации дальнейшего расследования.
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