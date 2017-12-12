Почти полмиллиона долларов пытались вывезти из Узбекистана в Кыргызстан

Сотрудники Управления СНБ по Наманганской области пресекли попытку незаконного вывоза крупной партии иностранной валюты (около полумиллиона долларов) из Узбекистана в Кыргызстан. Об этом сообщил портал Podrobno.uz.

Как отмечается, в Учкурганском районе РУз для досмотра остановили автомашину «Дамас». За рулем находился 53-летний житель района. С ним ехал 20-летний узбекистанец. В объемном полиэтиленовом пакете пассажир вез плотно завернутые и обмотанные скотчем почти $470 тысяч и свыше 4,1 миллиона российских рублей.

По факту Управление СНБ по Наманганской области возбудило уголовное дело.