13:14
-2
USD 69.75
EUR 82.26
RUB 1.18
Происшествия

Почти полмиллиона долларов пытались вывезти из Узбекистана в Кыргызстан

Фото Podrobno.uz. Изъятые у контрабандистов доллары

Сотрудники Управления СНБ по Наманганской области пресекли попытку незаконного вывоза крупной партии иностранной валюты (около полумиллиона долларов) из Узбекистана в Кыргызстан. Об этом сообщил портал Podrobno.uz.

Как отмечается, в Учкурганском районе РУз для досмотра остановили автомашину «Дамас». За рулем находился 53-летний житель района. С ним ехал 20-летний узбекистанец. В объемном полиэтиленовом пакете пассажир вез плотно завернутые и обмотанные скотчем почти $470 тысяч и свыше 4,1 миллиона российских рублей.

По факту Управление СНБ по Наманганской области возбудило уголовное дело.
Ссылка:
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
Очередная афера с дорогим авто. В бюджет Кыргызстана вернули 1,4 миллиона сомов
Департамент регистрации транспорта выдал госномер по поддельным документам
В Бишкеке обнаружили сигареты с акцизными марками Таджикистана
Проводники поезда «Бишкек — Екатеринбург» пытались провезти холодное оружие
В Таджикистане задержали контрабандный уголь из Кыргызстана
В Россию под видом кыргызских пытались провезти санкционные груши
Гражданин Кыргызстана пытался провезти в Россию две тонны насвая
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти лекарства
Китаец пытался увезти из России золото на 8 миллионов в ботинках
Бумагу вместо долларов продавали в Кыргызстане граждане африканских стран
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке украли девушку. Установлен адрес владельца машины &laquo;Степвагон&raquo; В Бишкеке украли девушку. Установлен адрес владельца машины «Степвагон»
Видео смертельного падения самого известного руфера Китая появилось в&nbsp;Интернете Видео смертельного падения самого известного руфера Китая появилось в Интернете
28&nbsp;бизнес-леди более 10&nbsp;часов толкали замерзший автобус на&nbsp;трассе в&nbsp;Казахстане 28 бизнес-леди более 10 часов толкали замерзший автобус на трассе в Казахстане
В&nbsp;Бишкеке украли девушку. Ищут белый &laquo;Степвагон&raquo; В Бишкеке украли девушку. Ищут белый «Степвагон»
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO