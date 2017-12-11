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Происшествия

В России остановили автобус «Красноярск — Бишкек» с неисправными тормозами

В России сотрудники ГИБДД остановили автобус, следовавший по маршруту Красноярск — Бишкек с неисправными тормозами. Об этом сообщили в соцсети «ВК» УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю.

По их данным, автобус, следовавший из Красноярска в Бишкек, полицейские остановили 10 декабря около 14.30. При проверке технического состояния автобуса они выявили неисправность тормозной системы.  

В салоне транспортного средства находилось 45 пассажиров. Проверкой установлено, что три из них находятся на территории Российской Федерации незаконно. Составлены документы на их выдворение.  

«В отношении водителя инспекторы ДПС составили административный материал за управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой. Автобус помещен на специализированную стоянку», — отметили в ГИБДД.
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