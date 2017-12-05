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Очередного главу «Аль-Каиды» ликвидировали в Афганистане

Высокопоставленный полевой командир террористической организации «Аль-Каида» Омар Кхитаб ликвидирован в Афганистане. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечается, террориста уничтожили вместе с 80 другими боевиками во время спецоперации, проведенной совместно c вооруженными силами страны и НАТО.

Омар Кхитаб, также известный как Омар Мансур, был главарем боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане, как заявили правоохранительные органы страны.

Помимо ликвидированных террористов, 27 боевиков удалось арестовать. Подробности спецоперации не сообщаются.

До вторжения в Афганистан в 2001 году международной коалиции во главе с США страну фактически контролировало движение «Талибан». Одним из обвинений в ее адрес со стороны Вашингтона было укрывательство лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, которого позже также уничтожили во время спецоперации.
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