В Йемене повстанцы захватили в заложники в телецентре 41 журналиста

В Йемене повстанцы захватили телецентр и удерживают 41 журналиста. Среди них внештатный сотрудник российского агентства Sputnik, который является гражданином одной из арабских стран, сообщило РИА «Новости».

«Корреспондент Sputnik вместе с другими журналистами удерживается хуситами в здании телецентра. Общее число задержанных — 41 человек», — отметило агентство.

Ранее президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади призвал население провинций, подконтрольных мятежным формированиям «Ансар Аллах», оказать им сопротивление.

Вчера же бывший президент Йемена Али Абдалла Салех скончался от выстрела в голову в населенном пункте рядом с Саной. 27 ноября повстанцы-хуситы заявили о его убийстве. Они показали на своем канале видео с окровавленным телом бывшего лидера Йемена.