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В Йемене повстанцы захватили в заложники в телецентре 41 журналиста

Фото REUTERS/Khaled Abdullah. Бои в Йемене вспыхнули с новой силой

В Йемене повстанцы захватили телецентр и удерживают 41 журналиста. Среди них внештатный сотрудник российского агентства Sputnik, который является гражданином одной из арабских стран, сообщило РИА «Новости».

«Корреспондент Sputnik вместе с другими журналистами удерживается хуситами в здании телецентра. Общее число задержанных — 41 человек», — отметило агентство.

Ранее президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади призвал население провинций, подконтрольных мятежным формированиям «Ансар Аллах», оказать им сопротивление.

Вчера же бывший президент Йемена Али Абдалла Салех скончался от выстрела в голову в населенном пункте рядом с Саной. 27 ноября повстанцы-хуситы заявили о его убийстве. Они показали на своем канале видео с окровавленным телом бывшего лидера Йемена.
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