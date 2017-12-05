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Происшествия

В одном из торговых комплексов Кыргызстана продавали поддельный алкоголь

В Кыргызстане задержан предприниматель, который делал в домашних условиях и продавал водочную продукцию. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, установлено, что гражданин продает алкоголь в одном из торговых комплексов, не имея каких-либо разрешительных документов на его производство и реализацию.

Согласно заключению судебного эксперта, наклеенные марки являются поддельными, предоставленная на исследование жидкость показала разный градус крепости в шести пробных бутылках. Лицензии у продавца тоже не было.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 201 (незаконное производство, сбыт спирта и алкогольной продукции) и 180 (незаконное предпринимательство) УК КР.

Ведется следствие.
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