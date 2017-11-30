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Происшествия

Как в кино. Воры в костюмах химзащиты угнали машину за 60 секунд

В Великобритании воры угнали машину почти за минуту, и им не понадобились ключи. Об этом сообщило британское издание The Sun.

По его данным, полицейские из графства Уэст-Мидлендс показали видео с угоном машины с камер наружного наблюдения. На нем двое неизвестных в костюмах химзащиты и масках используют специальное оборудование, чтобы угнать белый Mercedes.

В небольших ящиках установлены специальные передатчики, способные уловить сигнал с ключей от машины из ближайшего здания и передать его в машину. Процедура занимает примерно минуту, после этого автомобиль снимает блокировку, потому что система считает, что ключ вставлен в замок зажигания.

Сержант Тим Эванс пояснил: ролик опубликовали, чтобы предупредить граждан о методах, которыми пользуются угонщики, и призвать людей лучше заботиться о безопасности своих автомобилей.

Марк Сильвестр из отдела по предотвращению преступлений посоветовал использовать рулевой замок, который закрывает все рулевое колесо, и установить на машину датчики отслеживания местонахождения.
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