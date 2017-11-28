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Происшествия

Китайский военачальник покончил с собой из-за обвинения в коррупции

Член Центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал-полковник Чжан Ян покончил с жизнью. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.

Как отмечается, в августе в отношении военачальника началась проверка на предмет его вовлеченности в коррупционные действия. Она установила, что Чжан Ян тесно связан с двумя бывшими заместителями председателя ЦВС — Го Босюном и Сюй Цайхоуи и замешан в их коррупционных схемах. Первого за взяточничество и злоупотребление служебным положением приговорили к пожизненному заключению, второй скончался во время следствия.

В различное время Чжан Ян занимал посты члена Военного совета ЦК КПК и начальника Главного политического управления китайской армии.

Он совершил самоубийство 23 ноября у себя дома.

Широкая кампания по борьбе с коррупцией развернута Си Цзиньпином во всех звеньях партийного, государственного аппарата и армии с избранием его генеральным секретарем ЦК КПК в 2012 году и председателем КНР в 2013-м. Прошедший в октябре 19-й съезд КПК подтвердил решимость продолжить эту борьбу.
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