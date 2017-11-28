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Происшествия

В России за взятку сотруднику полиции кыргызстанец заплатит штраф

Мировой судья в Невельском районе вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего уроженца Кыргызстана, который предложил взятку сотруднику полиции. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры России.

По его данным, 29 июня 2017 года подсудимый, находясь в автомобиле дорожно-патрульной службы, желая избежать привлечения к административной ответственности за управление транспортным средством без прав, передал сотруднику 1,5 тысячи рублей.

«Однако противоправные действия подсудимого были пресечены сотрудником полиции», — сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 5 тысяч рублей.
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