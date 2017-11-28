Кыргызстанец в микроавтобусе вез в Читу отару овец

Кыргызстанец перевозил 22 овцы из Могойтуя в Читу в автомобиле «Истана». Об этом сообщило ИА «Мангазея».

По его данным, 53-летнего гражданина Кыргызстана, проживающего в Чите, уже штрафовали за перевозку скота в автомобиле, не оборудованном для этого. Но тогда ветеринарные документы на животных были в порядке, а на этот раз отсутствовали.

Партию овец передали в Государственную ветеринарную службу Забайкальского края для постановки на карантин. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщается, перевозчику грозит штраф за транспортировку скота в необорудованном автомобиле и за отсутствие ветеринарных документов. Животные пройдут необходимое обследование, после чего их вместе с документами передадут владельцу.