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Происшествия

Кыргызстанец в микроавтобусе вез в Читу отару овец

Кыргызстанец перевозил 22 овцы из Могойтуя в Читу в автомобиле «Истана». Об этом сообщило ИА «Мангазея».

По его данным, 53-летнего гражданина Кыргызстана, проживающего в Чите, уже штрафовали за перевозку скота в автомобиле, не оборудованном для этого. Но тогда ветеринарные документы на животных были в порядке, а на этот раз отсутствовали.

Партию овец передали в Государственную ветеринарную службу Забайкальского края для постановки на карантин. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщается, перевозчику грозит штраф за транспортировку скота в необорудованном автомобиле и за отсутствие ветеринарных документов. Животные пройдут необходимое обследование, после чего их вместе с документами передадут владельцу.
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