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Происшествия

Два кыргызстанца за взлом банкомата в Новосибирске получили три года колонии

В Новосибирске вступил в силу приговор двум кыргызстанцам, которые попытались разломать банкомат и платежный терминал с помощью металлических труб. Об этом сообщило сетевое издание «НГС.НОВОСТИ».

По их данным, преступление произошло в ночь на 18 февраля 2016 года. Как установил суд, ночью двое мужчин зашли в зону круглосуточного обслуживания клиентов, открыв дверь при помощи карты другого банка. Сначала они просто выпивали в теплом помещении, а потом решили вскрыть банкомат и платежный терминал.

Разломать терминалы полностью, чтобы вытащить деньги, у мужчин не получилось. Тогда взломщики просто решили сбежать.

Но уже на следующие сутки их задержала полиция — опознать преступников помогли записи с камер видеонаблюдения, пояснила гособвинитель. Чтобы дать показания следствию и суду, им пришлось воспользоваться услугами переводчика.

Как сообщается, в срок отбытия наказания иностранцам зачтется то время, которое они провели под стражей.
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