Сотни тысяч человек стали жертвами терроризма в исламских странах

Более 200 тысяч человек в исламских странах за последние пять лет погибли или ранены в результате террористических актов. Об этом заявили на первой встрече Исламской военной антитеррористической коалиции (IMCT), сообщило Deutsche Welle.

Убытки, нанесенные терроризмом в этих странах, достигли за этот период почти $350 миллиардов.

Больше 70 процентов жертв пришлось на четыре исламских государства — Ирак, Афганистан, Нигерию и Пакистан.

Афганистан, Нигерия и Пакистан являются членами IMCT, как и еще 38 государств, представители которых встретились вчера в Эр-Рияде. В военный альянс вошли главным образом суннитские страны — там нет ни Ирана, ни Ирака, ни Сирии. Катар, ранее участвовавший в военных коалициях, но подвергшийся бойкоту ряда арабских стран, также отсутствует.

Члены коалиции собираются объединить свои «военные, финансовые и политические усилия» для противодействия терроризму, будут сотрудничать и их спецслужбы, заявил на встрече наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

О создании коалиции в Эр-Рияде объявили еще в декабре 2015 года. Тогда в нее входила 31 страна, включая Катар. Участники военного союза заявили, что полны решимости «защищать исламские народы от того зла, которое несут террористические группы и организации, сеющие смерть и коррупцию на земле и терроризирующие невинных».