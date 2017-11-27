В ИВС Сокулукского РОВД накануне побега подследственных выключали свет. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Северэлектро».

Отмечается, что накануне в Бишкеке и Чуйской области многие абоненты остались без электроснабжения из-за обрыва проводов ЛЭП 110 кВ «Главная — Кызыл-Аскер» и шквалистого ветра.

Без электричества остался ИВС Сокулукского РОВД. Свет отключили около 2.00 на 13 минут. Больше отключений не зафиксировано.

Сегодня утром из ИВС Сокулукского РОВД сбежали четверо подследственных. Им инкриминируются убийство, грабеж, разбой и похищение документов. В Чуйской области и Бишкеке объявлен план-перехват «Сирена».