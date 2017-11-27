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Происшествия

Нападение на дочь депутата. Продолжается поиск преступников

В ГУВД Бишкека ИА «24.kg» рассказали, что напавшие на 17-летнюю дочь депутата Кенжебека Бокоева еще не задержаны. Поиски ведутся, круг подозреваемых очерчен. Среди основных версий — нападение с целью грабежа.

Девушку, напомним, пырнули ножом и отобрали сумку с личными вещами. «Мы не можем говорить, имеет ли инцидент политическую подоплеку. Пока милиция ищет тех, кто совершил разбой», — отметили в ГУВД.

Депутат парламента Кенжебек Бокоев отказался комментировать происшествие. Пострадавшая находится в больнице. Ее жизнь вне опасности, медики оценивают состояние как стабильное.
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