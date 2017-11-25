Нападение на дочь депутата Бокоева. Жизнь девушки вне опасности.

Жизнь 17-летней дочери депутата от фракции «Республика — Ата Журт» Кенжебека Бокоева вне опасности. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в спецбольнице, куда девушку госпитализировали после нападения.

По словам главврача Гульмиры Баетовой, пострадавшую сегодня переведут в хирургическое отделение. Первую помощь ей оказали в третьей детской поликлинике. Медики оценивают ее состояние как стабильное.

Нападение произошло накануне. У девушки отняли личные вещи и дважды ударили ножом в бедро. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Нападавших ищут.