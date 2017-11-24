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Происшествия

Рыбаки в Австралии несколько дней жили на крыше авто, спасаясь от крокодилов

В Австралии двое мужчин с собакой отправились порыбачить, но так и не смогли доехать до пункта назначения — по пути их автомобиль увяз в иле. Оказалось, они попали в зону, где уровень приливов достигает девяти метров. Кроме того, данное место считается «домом» крокодилов, которые с легкостью могли пробраться к машине, сообщил LIfe.

Из-за своих опасений рыбаки решили переночевать на крыше, чтобы хоть немного обезопасить себя. Но выбраться оттуда им удалось спустя пять дней, когда их нашла полиция после заявления их семей о пропаже. К поискам приступили в этот же день.

Мы увидели их с вертолета. У них закончилась вода. Они были усталые, обезвоженные и вдобавок получили солнечный удар.

Марк Бэлфор, сержант полиции

Активность крокодилов в австралийском округе Кимберли очень высокая. Этот случай там не первый: недавно семь человек тоже провели несколько дней на крыше, опасаясь хищников.
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