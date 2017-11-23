В Бишкеке подрались муниципальный служащий и сотрудник обменного бюро

Сотрудник обменного бюро попытался побить специалиста одного из подразделений мэрии Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Утчоняется, что инцидент случился во время комиссионного выезда представителей Бишкекглавархитектуры, Управления землепользования и строительства и предприятия «Тазалык». Сотрудник обменного бюро, расположенного на проспекте Манаса, не хотел впускать в обменку представителей городских служб.

«Несмотря на то что у него не было разрешительных документов на установку рекламной конструкции, он агрессивно отреагировал на требования представителей мэрии и попытался вступить в драку со служащими Управления землепользования и строительства», — сообщили в мэрии.

Несмотря на яростное сопротивление, рекламный бокс обменного бюро демонтировали.