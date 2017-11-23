Сотрудники Соцфонда Кыргызстана присвоили 2,6 миллиона сомов

Сотрудники Первомайского районного управления Социального фонда Кыргызстана присвоили 2,6 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Установлено, что специалисты по работе с физическими лицами Первомайского районного управления Социального фонда получали в подотчет страховые полисы и реализовали их гражданам.

Согласно акту аудита правильности заполнения и реализации страховых полисов, в Первомайском районном управлении Социального фонда Кыргызской Республики с 1 января 2014 года по 30 июня 2016-го выявлен факт присвоения и растраты вверенного имущества двумя специалистами на 2 миллиона 638 тысяч 616 сомов.

ГСБЭП возместила всю сумму в государственный бюджет.

Уголовное дело по обвинению работников Соцфонда направлено в суд.