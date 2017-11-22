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Происшествия

В Бишкеке избили оператора телеканала НТС и его родственников

В Бишкеке избили оператора телеканала НТС Урмата Акынбек уулу, его супругу и тещу. Об этом сообщил его коллега, журналист Азият Жекшеев.

Отмечено, что инцидент произошел накануне, примерно в 20.00. Урмат Акынбек уулу выходил из магазина, когда случилась словесная перепалка с другими молодыми людьми. Разрешить конфликт мирно не удалось. Группа молодых парней избила оператора. Пострадали также жена и теща молодого человека, которые пытались заступиться за него.

Оператор поступил в больницу с травмами лица и головы. Его жена и теща лечатся амбулаторно.

Правоохранительные органы сообщили, что по факту началось расследование. Подозреваемые задержаны и доставлены в Октябрьский РОВД.
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