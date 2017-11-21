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Происшествия

В Кыргызстане ищут жертв разбойных нападений на иностранцев

Сотрудники органов внутренних дел предотвратили разбойное нападение, члены преступной группы задержаны во время совершения преступления. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в УСБНОН МВД по Чуйской области поступила оперативная информация, что некая преступная группа намеревается совершить вооруженное групповое разбойное нападение на иностранцев. При проверке информации установлено, что подозреваемые лица являются уроженцами Чуйской области 20-25 лет.

Имелись оперативные данные, что злоумышленники устраивают слежку и собирают информацию о своей жертве — предпринимателе из КНР В.Ю.

Оперативники устроили засаду в квартире предпринимателя. Вечером 17 ноября вооруженные злоумышленники в капюшонах проникли в квартиру, где проживали иностранные граждане. В ходе задержания они оказали сопротивление. Оперативники были вынуждены использовать для предупреждения огнестрельное оружие и применить приемы боевого самбо.

В результате задержаны Канат Шейшенов, 1996 года рождения, ранее судимый житель Кара-Балты, и Расул Абдулдабеков, 1996 года рождения, житель Панфиловского района.

В ходе осмотра места преступления обнаружен и изъят травматический пистолет, принадлежащий одному из задержанных. По оперативной информации, задержанные поддерживают связь с организованными преступными группировками и придерживаются воровских идей.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР. Задержанные водворены в ИВС на два месяца.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, принимаются меры по задержанию других участников преступления.

УСБНОН МВД по Чуйской области обращается к гражданам, владеющим какой-либо информацией или пострадавшим от противоправных действий указанных задержанных лиц, с просьбой звонить по телефонам: 0702326591, 0700297814.

Расследование продолжается.
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