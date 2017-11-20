В Ошской области за вымогательство взятки задержан майор милиции

За вымогательство взятки задержан сотрудник ОВД Кадамджайского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 17 ноября в ОРУ в Службу внутренних расследований МВД КР Оша обратился житель Ошской области с заявлением о факте коррупции со стороны сотрудников ОВД Кадамджайского района.

Установлено, что сотрудники милиции принадлежащую заявителю автомашину марки Hunday Porter с грузом (металл) водворили на стоянку РОВД. Затем они стали вымогать деньги за возврат его автомашины с грузом.

По факту на основании собранных материалов следственным отделом УГКНБ по Баткенской области возбуждено уголовное дело по статье 313 (вымогательство взятки) УК КР, СВР МВД КР Оша передано отдельное поручение для оперативно-разыскных мероприятий.

При получении $100 и 13 тысяч сомов 18 ноября задержан следователь Кадамджайского района майор милиции Б.Н.

В настоящее время дальнейшее расследование проводит УГКНБ по Баткенской области.