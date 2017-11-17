Двойное убийство в селе Коргон. Подозреваемый требовал избавиться от ребенка

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области раскрыто двойное убийство. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

Напомним, 14 ноября в селе Коргон Авлетимского айыльного аймака были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

Погибшими оказались хозяйка дома С.К., 1965 года рождения, и ее сноха, К.А., 1991 года рождения, также в доме была дочь хозяйки, она получила тяжкие телесные повреждения, но ее удалось спасти.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 97 (убийство с особой жестокостью) , статье 28-97 (покушение на убийство) УК КР. По подозрению в совершении преступления задержан житель Авлетимского айыльного округа А.Б., 1988 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемый вызвал дочь хозяйки дома во двор и нанес ей удар острым предметом, после, войдя в дом, убил двух женщин.

Уточняется, что подозреваемый ранее был хорошо знаком с дочерью хозяйки дома. Узнав, что девушка забеременела от него, мужчина потребовал прервать беременность, но пострадавшая отказалась.

Сообщается, что подозреваемый А.Б. женился за три месяца до трагедии. Задержанный водворен в ИВС, ведется следствие.