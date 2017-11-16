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Происшествия

В Иссык-Кульской области мужчину убили после того, как он оскорбил женщину

В Иссык-Кульской области раскрыто ранее совершенное убийство. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 19 октября поступило сообщение о том, что в яблоневом саду одного из домов села Кашат обнаружен труп 26-летнего местного жителя. При внешнем осмотре тела обнаружены многочисленные кровоподтеки в области головы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР.

Сотрудники милиции установили, что 17 октября примерно в 22.30 погибший в нетрезвом состоянии пришел домой к своей односельчанке и стал угрожать ей, требуя, чтобы она открыла дверь и вступила с ним в интимную связь.

Пьяного мужчину остановили соседи женщины по имени Асанбек и Нурбек. Примерно в 24.00 из Бостери приехал муж женщины, возле дома несколько раз ударил обидчика жены по лицу. Тот убежал, а через сутки обнаружили его труп.

Милиционерам почти через месяц удалось установить подозреваемых в совершенном преступлении. Ими оказались жители этого же села 40-летний Асанбек К. и 31-летний Алтынбек А., которые признали свою вину.

Оба подозреваемых водворены в ИВС ОВД Иссык-Кульского района. Следствие продолжается.
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