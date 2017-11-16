До двух лет лишения свободы грозит кыргызстанцу в России

Гражданина Кыргызстана подозревают в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации, ему грозит до двух лет тюрьмы. Об этом сообщило агентство «Камчатка-информ» со ссылкой на УМВД края.

По его данным, в середине 2016 года 24-летний кыргызстанец выдворен за пределы РФ за нарушение миграционного законодательства. На родине молодой человек поменял установочные данные (фамилию, имя, отчество) и с новым паспортом вновь въехал в Россию. Его задержали на Камчатке.

Если вину парня докажут, ему грозит наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до 2 лет лишения свободы.