В Иссык-Кульской области сотрудники военкомата незаконно выдали военный билет

Сотрудники военкомата в Иссык-Кульской области незаконно выдали военный билет. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, сотрудники ГСБЭП выявили факт злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц Каракольского объединенного городского военного комиссариата.

Так, 9 октября 2015 года они выдали военный билет гражданину К.А. как прошедшему альтернативную службу. Согласно сведениям в документе, К.А. призвали на альтернативную службу по состоянию здоровья.

Следствие установило, что за прохождение альтернативной службы гражданин денежные средства на социальный счет уполномоченного государственного органа не вносил, что подтверждается отсутствием его данных в журнале персонального учета служащих альтернативной службы Каракольского ОКВГ.

Государству причинен ущерб в 18 тысяч сомов.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог), 166 (мошенничество) УК КР. Ведется следствие.