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Происшествия

Сотрудники Соцфонда Бишкека продают фиктивные страховые полисы

Должностные лица Социального фонда Свердловского района Бишкека продали несколько фиктивных страховых полисов. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в ГСБЭП поступило заявление от гражданина А.К. в отношении сотрудников данного учреждения по факту выдачи фиктивных полисов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что выданный гражданину Соцфондом страховой полис в базе данных, а также в журнале регистрации и выдачи бланков строгой отчетности не зарегистрирован, в связи с чем денежные средства за оплату страхового полиса (6 тысяч 545 сомов) не поступали на счет фонда. В результате А.К. не может в будущем получать пенсионные отчисления, а также лишен льгот, предусмотренных ОМС.

По результатам дополнительной проверки на столичном рынке у предпринимателей добровольно собрано 33 страховых полиса, которые также являются фиктивными и в базе данных Соцфонда не зарегистрированы.

Предприниматели пояснили, что деньги они отдавали сотрудникам Соцфонда.

По результатам судебно-технической экспертизы, проведенной Государственной судебно-экспертной службой, оттиски гербовой печати Социального фонда и гербовые печати на фиктивных страховых полисах идентичны.

Таким образом, должностные лица Соцфонда с целью извлечения выгоды путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы использовали свое служебное положение вопреки интересам службы, что повлекло за собой причинение материального ущерба государству на 136 тысяч 173 сома, а также дискредитацию государственной политики в сфере социального пенсионного обеспечения граждан.

Как с ообщается, характер, а также аналогичность выявленных преступных фактов свидетельствует о признаках создания в Социальном фонде Свердловского района устойчивой коррупционной схемы по незаконной реализации подложных полисов.

По собранным материалам прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.

В финополе просят предпринимателей, знающих что-либо об аналогичных коррупционных схемах, обратиться в ГСБЭП.
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