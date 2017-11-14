Сотрудники Соцфонда Бишкека продают фиктивные страховые полисы

Должностные лица Социального фонда Свердловского района Бишкека продали несколько фиктивных страховых полисов. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.
По их данным, в ГСБЭП поступило заявление от гражданина А.К. в отношении сотрудников данного учреждения по факту выдачи фиктивных полисов.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что выданный гражданину Соцфондом страховой полис в базе данных, а также в журнале регистрации и выдачи бланков строгой отчетности не зарегистрирован, в связи с чем денежные средства за оплату страхового полиса (6 тысяч 545 сомов) не поступали на счет фонда. В результате А.К. не может в будущем получать пенсионные отчисления, а также лишен льгот, предусмотренных ОМС.
По результатам дополнительной проверки на столичном рынке у предпринимателей добровольно собрано 33 страховых полиса, которые также являются фиктивными и в базе данных Соцфонда не зарегистрированы.
Предприниматели пояснили, что деньги они отдавали сотрудникам Соцфонда.
По результатам судебно-технической экспертизы, проведенной Государственной судебно-экспертной службой, оттиски гербовой печати Социального фонда и гербовые печати на фиктивных страховых полисах идентичны.
Таким образом, должностные лица Соцфонда с целью извлечения выгоды путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы использовали свое служебное положение вопреки интересам службы, что повлекло за собой причинение материального ущерба государству на 136 тысяч 173 сома, а также дискредитацию государственной политики в сфере социального пенсионного обеспечения граждан.
Как с ообщается, характер, а также аналогичность выявленных преступных фактов свидетельствует о признаках создания в Социальном фонде Свердловского района устойчивой коррупционной схемы по незаконной реализации подложных полисов.
По собранным материалам прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.
В финополе просят предпринимателей, знающих что-либо об аналогичных коррупционных схемах, обратиться в ГСБЭП.