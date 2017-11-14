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Происшествия

Граждане Кыргызстана «рисовали» на Сахалине штампы о въезде в Россию

Граждан Кыргызстана в Сахалинской области обвиняют в организации незаконной миграции. Об этом сообщил сайт astv.ru.

По его данным, с ноября 2015 года по февраль 2016-го два неработающих кыргызстанца, находясь в Южно-Сахалинске, решили «помочь» иностранным гражданам, нуждающимся в продлении срока временного пребывания в России. Они вносили в миграционные карты недостоверные сведения о въезде на территорию страны и ставили в них поддельные оттиски дата-штампов пограничных органов.

Как сообщается, в ближайшее время уголовное дело направят для рассмотрения в Южно-Сахалинский городской суд.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, уточнили в СМИ.
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