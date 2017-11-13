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Происшествия

Кыргызстанцев среди пострадавших от землетрясения в Иране нет

По предварительным данным, кыргызстанцев среди пострадавших от землетрясения в Иране нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Напомним, в Иране по меньшей мере 200 погибших, таковы предварительные официальные цифры, которые сообщило государственное телевидение страны.

«Это жертвы мощного землетрясения, подземные толчки которого ощущались и в Ираке. Эпицентр находился в 32 километрах от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 100 километрах от иракского города Сулеймания, его очаг залегал на десятикилометровой глубине», - говорится в сообщении.

По информации зарубежных СМИ, последовавшие за первыми колебаниями земной коры сейсмические толчки заставили многих людей, оставив свои дома, ночевать на улице.

Почти две тысячи человек получили ранения. Больше всего погибших в провинциях Керманшах и Илам, на которые пришелся основной удар стихии. Спасатели извлекают сотни людей из-под обломков рухнувших зданий, они не исключают, что число жертв будет расти. Стратегические объекты Ирана не пострадали.
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