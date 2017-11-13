Зачинщика драки в Сокулуке водворили в ИВС. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, в выходные у клуба караоке произошла драка. В милиции опровергают, что в стычке участвовали 20 человек. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, подрались не более пяти.

Зачинщик находится в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Остальные написали объяснительные. Подробности в Чуйском ГУВД обещали предоставить позже, подчеркнув, что столкновение было на бытовой почве, а не на межнациональной, как сообщили ранее отдельные СМИ.